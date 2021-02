Caltanissetta, Revisori dei conti: 289 in lizza per i bilanci del Libero Consorzio comunale

Al Libero Consorzio comunale di Caltanissetta sono arrivate ben 289 richieste di partecipazione all’avviso pubblico diramato lo scorso dicembre dall’ente per il rinnovo dei tre componenti il collegio dei revisori contabili per il triennio 2021 – 2024. L’attuale trio, composto da Vincenzo Calogero Catalano in qualità di presidente, Giuseppe Termine e Dario Schembri, resterà in carica fino al 27 febbraio, giorno di scadenza del mandato attuale.

A valutare i curricula e la validità dei titoli e dei requisiti di ammissione è al vaglio di una commissione interna dell’ente. Quest’ultima, infatti, stilerà un elenco degli idonei. Come previsto dal regolamento i nuovi componenti saranno scelti, da tale elenco, mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia e iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Sarà Duilio Alongi, commissario straordinario dell’ente. Duilio Alongi a procedere con la nomina dei tre componenti e concludere la procedura di selezione.