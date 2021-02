Calcio: Palermo; esonerato Boscaglia, squadra a Filippi

Cambio in panchina nel Palermo, squadra del Girone C della Serie C, dopo la sconfitta subita ieri allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, contro la Viterbese (1-0).

Il club rosanero ha comunicato di “aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Boscaglia“. La guida tecnica della prima squadra – si legge, in una nota – “e’ stata affidata all’allenatore Giacomo Filippi (che era il secondo di Boscaglia)”. “Il Palermo domani andra’ in ritiro per proseguire la preparazione in vista della partita di mercoledi’ sera a Catania”.