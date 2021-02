Calcio: morta vedova Massimino, fu presidente del Catania

E’ morta all’eta’ di 90 anni Grazia Codiglione, vedova dell’ex presidente del Catania, Angelo Massimino, e a sua volta presidentessa del club rossazzurro dal 1996 al 2000 dopo la scomparsa del marito. “In quel periodo – ricorda il Calcio Catania in una nota – pur immersa nel grande dolore per la perdita dell’amato consorte Angelo Massimino, la donna piu’ importante della nostra storia disse e promise: ‘La squadra rossazzurra si e’ sempre identificata con Massimino e la famiglia non si tirera’ indietro’.

Cosi’ fu. La presidente Codiglione trovo’ la forza necessaria per tenere in vita il nostro club e per riportarlo in Serie C1: realizzo’ cosi’ nel 1999, sorretta e coadiuvata nell’operativita’ e nella quotidianita’ dalle figlie, dai generi e dai nipoti, il desiderio del Cavaliere”. “Anche le successive fortune sportive del Calcio Catania – prosegue il club rossazzurro – affondarono le radici in un grande atto di lungimiranza, amore e generosita’ compiuto dagli eredi di Angelo Massimino: nel 2000 il club fu ceduto ai Gaucci, che lo riportarono in B nel 2002.

Di Grazia Codiglione ricorderemo sempre questi successi ma anche e soprattutto i valori umani, la naturale gentilezza e lo stile, sobrio ed energico”. Il Calcio Catania ha chiesto alla Lega Pro di giocare con il lutto al braccio e di osservare 1′ di silenzio prima del calcio d’inizio della partita con la Virtus Francavilla, in programma sabato, alle 12.30, al Massimino, lo stadio intitolato proprio all’ex presidente rossazzurro e marito di Grazia Codiglione