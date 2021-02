Cagnolino espulso dal campo dall’arbitro.

Il divertente episodio è successo durante una partita amichevole di calcio di seconda divisione che si è giocata in Serbia tra tra il Radnicki 1923 Kragujevac e il Kolubara Lazarevac. Il cane ha visto il pallone e ha voluto partecipare alla partita. Un comportamento ripetuto, visto che quel cucciolo non ne voleva sapere di starsene sugli spalti. Così, Il direttore di gara ha preso una decisione divertente: ha fermato l’incontro e si è rivolto al cane, guardandolo serio serio negli occhi. Ha poi estratto il suo cartellino rosso, espellendo dal gioco il cucciolo. Il cane lo ha guardato esterrefatto, come se si stesse chiedendo il perché di quel gesto.