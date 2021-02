Aism. Covid 19 e sclerosi multipla: occorre vaccinarsi subito.

Il Coronavirus rappresenta un problema aggiuntivo per chi affronta la sclerosi multipla tutti i giorni. La persona con sm è una persona fragile che deve difendersi anche con maggiore attenzione rispetto a tutti gli altri dal rischio di contrarre l’infezione. Ciò è particolarmente importante per chi a causa della sm ha una ridotta motilità, ha un’età avanzata o presenta altre malattie quali diabete ed ipertensione. Bisogna vaccinarsi ed al più presto possibile.

E’ questa la sintesi dell’incontro su covid 19 e sclerosi multipla che ha voluto chiarire i dubbi delle 126 mila persone con sclerosi multipla in Italia che stanno convivendo con l’emergenza sanitaria e al tempo stesso vogliano avere risposte chiare sulla necessità e l’utilità di vaccinarsi. A dare risposte concrete sono stati i professori Giancarlo Comi che al San Raffaele di Milano ha creato una scuola di ricercatori tra le più attive al mondo; il prof. Agostino Riva, infettivologo all’Ospedale Sacco di Milano; il prof. Francesco Patti, responsabile del Centro SM del Policlinico di Catania e coordinatore del Gruppo di studio della SM all’interno della Società Italiana di Neurologia ed il prof. Giuseppe Salemi, responsabile del Centro SM del Policlinico di Palermo, e direttore dell’Unità Operativa di Neurologia della stessa Università.

L’incontro, trasmesso on line, è stato promosso dal Coordinamento Sicilia dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla con il supporto dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Nei giorni scorsi è stato elaborato un documento dai membri della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dalla Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) che contiene le raccomandazioni (che saranno periodicamente aggiornate in base alle nuove conoscenze scientifiche) in caso di infezione, sulla terapia, per la gestione delle ricadute.

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi più malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 126 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM.