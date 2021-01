Sicilia, Presidi: “Diritto allo studio prioritario ma in sicurezza”

In Sicilia, da ieri mattina, gli alunni delle primarie e delle classi prime delle secondarie di I grado sono ritornati in classe.

“E’ giusto che i bambini possano stare a scuola, nel rispetto delle regole sanitarie. Il diritto allo studio e’ prioritario”.

A dirlo, in un’intervista a diregiovani.it, e’ Giovanna Genco, dirigente scolastica della direzione didattica ‘De Amicis’ e della scuola media ‘Da Vinci’ di Palermo.

La preside dei due istituti sottolinea come l’organizzazione delle attivita’ didattiche sia piu’ complessa con i ragazzi delle medie: “I docenti fanno lezione in presenza con le classi di primo anno per poi collegarsi, dopo 10 minuti, con i ragazzi di secondo e terzo anno”.

“Gli alunni con disabilita’ di seconda e terza media- aggiunge- in accordo con le famiglie e gli assistenti all’autonomia, sono in aula con i docenti di sostegno e di classe.

Nel massimo rispetto delle misure di sicurezza, vogliamo garantire al maggior numero di alunni una didattica in presenza e tutti gli sforzi organizzativi e mentali sono rivolti a questa priorita'”.

Anche all’istituto comprensivo ‘Patti’ di Trecastagni (Catania) gli alunni con disabilita’ di seconda e terza media, sono ritornati in classe: “Lo abbiamo concordato con le famiglie e con i docenti di sostegno- afferma la dirigente scolastica Francesca Amore- in base alle esigenze e ai piani educativi. I casi piu’ gravi sono in presenza, ma collegati con i compagni rimasti a casa, perche’ altrimenti diventerebbero lezioni individuali”.

La dirigente dell’istituto catanese e’ contenta della riapertura della scuola ed e’ a favore della Dad nei periodi di maggiore emergenza sanitaria: “Non puo’ essere uno strumento usato per l’intero anno scolastico, ma indispensabile nelle fasi piu’ critiche.

Per funzionare in modo proficuo, deve presupporre un’organizzazione mirata, una piattaforma sostenibile, competenze informatiche medio-alte dei docenti, competenze trasversali adeguate per motivare gli alunni nei processi di apprendimento a distanza, in un impegno che coinvolge tutta la comunita’ scolastica. E tutto questo, dal lockdown in poi, nella nostra scuola, e’ stato messo a regime”.

Dopo una settimana in Dad, a rientrare in aula anche i bambini dell’istituto comprensivo ‘Portella della Ginestra’ di Vittoria (Ragusa): “Su richiesta delle famiglie- dichiara la dirigente scolastica Daniela Mercante- gli alunni con disabilita’ di seconda e terza media sono ritornati a scuola con le prime medie e la scuola primaria.

Di settimana in settimana stiamo inseguendo la normalita’. L’aspetto positivo di questa vicenda e’ che quest’anno scolastico e’ scandito da tanti primi giorni di scuola e, ogni volta, e’ un’occasione per fare festa”.

“Credo che sia meglio tornare a scuola quando e’ possibile-conclude- nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria. In particolare, le scuole di primo ciclo sono intessute di linguaggi affettivi, di alfabeti emotivi, in cui ogni bambino ha necessita’ di sguardi,di sorrisi, anche al di sotto di una mascherina”.