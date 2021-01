Sicilia, click day per lavoro nelle Asp: 18.841 domande presentate

La “fame” di lavoro in Sicilia c’e’ e la ricerca di un posto di lavoro non si ferma mai, in particolare quando c’e’ in ballo il posto. seppur temporaneo, in un ente pubblico.

Ben 18.841 siciliani hanno partecipato al click day regionale del Policlinico di Messina per la ricerca di diverse figure da inserire all’interno delle aziende sanitarie provinciali dell’isola.

Un esercito di aspiranti lavoratori che dalle 15 dello scorso 7 gennaio hanno presentato nel portale la propria candidatura.

Le figure che le Asp devono inserire in organico sono quelle di assistente amministrativo, assistente tecnico perito informatico, collaboratore amministrativo professionale, collaboratore ingegnere, collaboratore professionale assistente sociale ed educatore professionale.

Partecipando al bando i candidati sono consapevoli che per ogni prestazione e’ previsto un compenso orario comprensivo di 24 euro lordi per collaboratori amministrativo, collaboratore ingegnere, educatori professionali ed assistenti sociali.

Ventidue euro lodi per gli assistenti periti informatici e 20 euro lordi per gli assistenti amministrativi. L’incarico e’ di natura libero professionale e di collaborazione coordinata e continuativa presso le aziende del sistema sanitario regionale e all’istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Sicilia