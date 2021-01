Riciclaggio: nel 2020 aumentate le operazioni sospette +9,2%

Gli ambiti in relazione ai quali e’ stato rilevato un maggiore aumento di segnalazioni sono quelli dell’abusivismo finanziario (+275,61%), delle polizze di pegno (+95,83%), dell’abuso nei finanziamenti pubblici (+87%), delle vittime di usura (+20%) e dell’usura (+19,34%), delle operazioni con utilizzo di contante (+16,19%), delle imprese in crisi/rischi di infiltrazione criminale (+14,29%) e delle imprese in crisi (+11,02%).

Le segnalazioni sospette che appaiono potenzialmente connesse all’emergenza sanitaria in atto – ovvero catalogate con codice Covid – sono 1.583 e si riferiscono a 10.799 soggetti, di cui 4.908 persone fisiche e 5.891 persone giuridiche. Di segno fortemente contrario risultano le segnalazioni riferibili alla categoria del terrorismo, con un decremento pari al -59,4%.

Nel complesso, la distribuzione geografica delle Sos relative al periodo in esame registra una diminuzione (-2,4%) di quelle provenienti dal Nord Italia, in particolare Lombardia (-7,4%) e Liguria (-14,3%) ma il dato e’ in controtendenza rispetto al resto del Paese, dove si rilevano aumenti che vanno dal 16% circa nelle isole al 17% nel Centro ed al 18% nel Sud. Il maggiore incremento e’ quello del Lazio, con 1.989 segnalazioni in piu’ rispetto all’anno precedente (+32,5%), oltre che in Puglia (+22,4%), Calabria (+21%), Campania (+16,3%) e Sicilia (+14,7%).

Per quanto concerne, infine, la tipologia dei soggetti segnalanti, l’analisi sul periodo 1 marzo-15 ottobre rileva una sensibile contrazione delle Sos provenienti dai professionisti (-32,9%) e dagli operatori non finanziari (-22,3%) e, di contro, un significativo aumento di quelle inoltrate dagli istituti bancari, che si attestano, per l’anno in corso, intorno al 70% del totale.

Nel periodo 1 marzo-15 ottobre 2020, nonostante il blocco delle attivita’ commerciali e produttive imposto dalla pandemia, sono pervenute all’Unita’ di informazione finanziaria di Bankitalia ben 67.382 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente superiore all’8%.

Sono alcuni dei dati contenuti nel quarto report dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalita’ organizzata di tipo mafioso.

L’incremento, corrispondente a 5.011 comunicazioni, risulta quasi interamente riferibile (99,2%) alla categoria del riciclaggio, che segna un +9,2%.