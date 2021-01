Positivo al Covid in quarantena domiciliare esce di casa per prendere una boccata d’aria. Denunciato.

Denunciato dalla Polizia in stato di libertà per aver violato le disposizioni volte al contenimento del contagio da Covid-19, in quanto, pur essendo positivo al virus e quindi sottoposto alla quarantena obbligatoria, si era allontanato lo stesso dalla sua abitazione per prendere una boccata d’aria.

E’ accaduto a Catania. Qui i poliziotti, nel corso di un controllo effettuato su una persona che era a bordo di un’autovettura in una strada del centro storico cittadino. L’uomo, un pregiudicato, residente nei pressi del luogo dell’intervento, ometteva di dichiarare ai poliziotti la sua positività.

Tuttavia, un approfondito controllo tramite banca dati in uso alla Sala Operativa, è stato possibile verificare che lo stesso era stato inserito nell’elenco dei positivi al Covid già dallo scorso 19 dicembre.

L’uomo, messo alle strette, ha ammesso ai poliziotti di essere uscito di casa per prendere una boccata d’aria nonostante fosse risultato positivo ad un ulteriore tampone cui si era sottoposto il 28 dicembre scorso. Per lui, pertanto, è scattata la denuncia in stato di libertà per aver violato le norme in materia anti Covid.