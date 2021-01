L’anniversario: 2 eventi per ricordare l’omicidio del giornalista Mario Francese

Si celebrera’ domani 26 gennaio 2021, “Il giorno di Francese”, il 42/o anniversario dell’assassinio del giornalista del Giornale di Sicilia, Mario Francese, ucciso a colpi di pistola il 26 gennaio del 1979 sotto la sua abitazione a Palermo. Oggi, alle 18:30, si terra’ l’iniziativa “Nella terra di Mario e Giuseppe Francese, con i giornalisti Attilio Bolzoni, Nello Scavo e Giulio Francese. L’evento e’ organizzato dall’associazione Cosa Vostra, con la collaborazione delle associazioni Uomini del Colorado e Mario e Giuseppe Francese, e con la collaborazione del quotidiano Domani. E’ possibile seguire l’evento sulla pagina social dell’associazione Cosa Vostra. Domani martedi’ 26 gennaio l’Assostampa Siracusa e il gruppo Cronisti Siciliani – Unci lo ricorderanno con una cerimonia davanti alla targa in sua memoria apposta all’interno dell’area dell’ex Casina Cuti, e con un dibattito online dalle 11 alle 13, dal tema: “Leggi bene le carte e parla con la gente. Un insegnamento valido anche per chi racconta una pandemia”. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sicilia e con l’Assostampa regionale, da’ diritto ai crediti formativi per i giornalisti iscritti ed e’ visibile sui canali social delle associazioni promotrici.

Parteciperanno: Roberto Ginex, segretario regionale dell’Assostampa; Alberto Cicero, presidente del Consiglio regionale Assostampa; Giacomo Carpentieri, responsabile del presidio Libera di Siracusa, intitolato proprio a Mario Francese; Andrea Campanelli, studente del liceo classico di Siracusa; Giulio Francese, presidente dell’Odg Sicilia e figlio di Mario; il giornalista Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa. La storia di Mario Francese, l’intera vicenda giudiziaria per scoprire i suoi assassini, la bibliografia su di lui e altre informazioni che lo riguardano sono consultabili sul sito “Cercavano la verita'” (www.giornalistiuccisi.it), il portale di Ossigeno per l’Informazione che raccoglie i nomi, i volti e le vicende dei 30 giornalisti italiani che hanno perso la vita per il proprio lavoro. (ANSA).