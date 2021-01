Industria, Indice Pmi manifatturiero sale a dicembre da 51,5 a 52,8

Sale a dicembre l’indice Pmi manifatturiero dell’Italia a 52,8 da 51,5. L’indice dei responsabili degli acquisti di servizi (Purchasing managers’ index, Pmi) misura il livello di attività dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero.

“L’Indice destagionalizzato Pmi Ihs Markit del settore manifatturiero italiano – che con una sola cifra fornisce un quadro degli sviluppi delle condizioni generali del settore manifatturiero – ha registrato a dicembre 52.8, in salita da 51.5 di novembre, e ha segnalato un moderato miglioramento dello stato di salute del settore”, si legge nella nota.

Gli ultimi dati Pmi, commenta Markit, “hanno mostrato a dicembre un nuovo miglioramento delle condizioni del settore manifatturiero italiano, con la crescita della produzione in accelerazione per via del rinnovato aumento dei nuovi ordini ricevuti.

Le imprese hanno inoltre continuato ad assumere personale ad un tasso incrementato moderatamente”.