Droga: sequestrati 6 kg di marijuana, arrestato corriere originario del nisseno

a Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un “corriere” che, a bordo di un TIR, trasportava circa 6 kg di marijuana. In particolare, i militari, con l’ausilio di una unita’ cinofila , hanno controllato, presso un’area di servizio sulla tangenziale di Catania, un autoarticolato condotto da Christian Amato, nativo di Niscemi (Caltanissetta) e residente a Caltagirone. La reazione dell’uomo ha convinto i militari ad effettuare una perquisizione sia personale sia del TIR che ha permesso di ritrovare e sequestrare, in un borsone da viaggio, 5,8 kg di marijuana. Amato e’ stato quindi arrestato. La sostanza stupefacente sequestrata, qualora messa in commercio al dettaglio, avrebbe comportato un provento illecito pari a circa 60.000 euro. L’uomo e’ stato posto agli arresti domiciliari.