Covid: “niente Ristori se prima non si approva lo scostamento di bilancio”

“Massima priorita’ al decreto ristori ma serve prima un nuovo scostamento di bilancio.

Il contesto politico generale non ci impedira’ di correre per garantire tempi rapidi.

Faremo con le Regioni un aggiornamento ad hoc anche in corso d’opera durante i lavori sul decreto ristori.

Il ministro Gualtieri ha garantito ieri sera in Cdm una corsa contro il tempo per chiedere il nuovo scostamento al Parlamento e il presidente Conte convochera’ presto un nuovo Cdm per la relazione.

Appena il Parlamento ci autorizzera’ aggiorneremo questa riunione per aiutare il Mef e il Mise a tarare meglio e in linea con le istanze che arrivano dai territori, alcuni ristori specifici che le Regioni ci stanno indicando soprattutto sulle attivita’ economiche limitate con forti stagionalita’ invernali.

Confermati interventi cospicui su bar, ristoranti e su tutte le altre attivita’ che sono penalizzate per le chiusure obbligate”.

Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia durante il vertice con Regioni e enti locali, in corso in questo momento.