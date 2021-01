Covid, in Sicilia primi segnali di inversione di tendenza. L’indagine dell’ufficio statistica del comune di Palermo

L’Ufficio Statistica del Comune di Palermo ha elaborato un report sugli indicatori territoriali del covid-19 al termine della settimana che va dal 18 al 24 gennaio 2021. “I dati della settimana – si legge nel report – confermano il rallentamento a livello nazionale che si era gia’ rilevato la settimana precedente, ed evidenziano anche per la SICILIA i primi segnali di una inversione di tendenza”. In Italia, complessivamente, si legge nel report, nella settimana dal 18 al 24 gennaio 2021 si sono registrati 85536 nuovi positivi, il 18,4% in meno rispetto ai 104786 della settimana precedente; nello stesso periodo in SICILIA si sono registrati 9023 nuovi positivi, con una diminuzione del 28,8% rispetto ai 12674 della settimana precedente.

A partire dal 15 gennaio 2021 i dati diffusi dalla Protezione Civile relativi al numero di tamponi effettuati comprendono anche i test antigenici rapidi. Nel corso della settimana dal 18 al 24 gennaio 2021 in SICILIA sono stati effettuati 3358,5 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale e’ pari a 2867,2 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il maggior numero di tamponi per 100 mila abitanti e’ stato effettuato nella Provincia Autonoma di Bolzano (8572,2) e in Abruzzo (5375,4). Il minor numero di tamponi e’ stato effettuato in Calabria (947,4 ogni 100 mila abitanti) e Basilicata (961,9). Escludendo i tamponi di controllo, in SICILIA sono stati testati 39141 nuovi casi, il 7,6% in meno rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente sono stati testati 787,8 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale e’ pari a 920,2 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il maggior numero di nuovi casi testati per 100 mila abitanti e’ stato effettuato in Abruzzo (3151,0) e in Friuli Venezia Giulia (2416,9). Il minor numero di nuovi casi testati e’ stato effettuato in Basilicata (378,3 ogni 100 mila abitanti) e in Veneto (411,0).

Nella settimana dal 18 al 24 gennaio 2021, in SICILIA si sono registrati 181,6 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale e’ pari a 142,0. I valori piu’ bassi si sono registrati in Basilicata (61,2), Valle d’Aosta (78,1) e Sardegna (78,3), mentre i valori piu’ elevati si sono registrati in P.A. di Bolzano (579,2), Friuli Venezia Giulia (294,9) e P.A. di Trento (210,8). Con riferimento ai nuovi casi testati, in SICILIA la percentuale di nuovi positivi e’ pari al 23,1%. Il valore medio nazionale e’ pari al 15,4%. I valori piu’ bassi si sono registrati in Abruzzo (3,8%) e in Sardegna (7,0%), mentre i valori piu’ elevati si sono registrati in P.A. di Bolzano (73,3%) e in P.A. di Trento (45,2%).

Nella settimana dal 18 al 24 gennaio 2021, in SICILIA si sono registrati 4,8 nuovi deceduti per 100 mila abitanti. La media nazionale e’ risultata pari a 5,5. Le regioni con i valori piu’ bassi sono la Calabria (1,6), la Sardegna (2,8) e la Basilicata (3,2), mentre i territori con i valori piu’ elevati sono la P.A. di Trento (12,7), il Friuli Venezia Giulia (12,5), e il Veneto (11,8). Il tasso di letalita’ (deceduti per 100 positivi) della SICILIA, calcolato con riferimento a tutti i deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, e’ pari a 2,5. La media nazionale e’ pari a 3,5; i valori piu’ elevati si registrano in Valle d’Aosta (5,2), Lombardia (5,1) e Liguria (4,8), mentre i valori piu’ bassi in Campania (1,7), Calabria (1,8) e Umbria (2,2).

Gli attuali positivi (al netto cioe’ dei guariti e dei deceduti) in SICILIA sono pari a 959,1 ogni 100 mila abitanti. La media nazionale e’ pari a 828,8, e i territori con i valori piu’ elevati sono la P.A. di Bolzano (2537,0), la Puglia (1373,9) e la Basilicata (1238,9), mentre i territori con i valori piu’ bassi sono la Toscana (226,1), la Valle d’Aosta (241,4) e la Liguria (298,9). In SICILIA vi sono 28,8 ricoverati (non in terapia intensiva) ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale e’ pari a 35,4. I valori piu’ elevati si registrano in Friuli Venezia Giulia (56,5), Piemonte (54) ed Emilia Romagna (53,3). I valori piu’ bassi si registrano in Calabria (14,5), Basilicata (14,5) e Molise (16,5).

E sempre in SICILIA vi sono 4,6 ricoverati in terapia intensiva ogni 100 mila abitanti. I valori piu’ elevati si registrano in P.A. di Trento con 7,9 e in Veneto con 5,8. Il valore medio nazionale e’ pari a 4,0. I valori piu’ bassi si registrano in Basilicata (0,7) e Calabria (1,1).