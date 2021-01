Covid, calano i malati ma arriva la variante brasiliana a Varese

Tamponi e malati di coronavirus sono in calo, ma morti, ricoveri e tasso di positività sono in aumento in Italia, dove è arrivata la variante brasiliana, con il primo osservato e “in corso di valutazione” all’ospedale di Varese. Si tratta di un uomo rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all’aeroporto di Milano Malpensa, con scalo a Madrid.

È risultato positivo al tampone disposto dall’Ats Insubria, secondo cui “è in buone condizioni di salute, ma precauzionalmente è stato ricoverato per accertamenti”.A proposito dei dati del contagio, come succede spesso dopo la domenica, diminuiscono i test molecolari e antigenici analizzati.

Ammontano a 143.116 quelli delle ultime 24 ore contro i 216.111 del giorno di precedente e sono 8.561 i nuovi contagi di Covid-19, con il totale che tocca quota 2.475.372. In virtù di questi numeri, il rapporto fra nuovi positivi e test fatti, cresce fino a sfiorare i 6 punti percentuali (5,98%) contro il 5,37% di domenica.

Ma sono altri valori del bollettino del ministero della Salute a preoccupare. La curva dei morti, infatti, vira ancora verso l’alto: 121 decessi in più in un giorno, 420 quelli registrati nell’ultima giornata e 85.881 dall’inizio della pandemia. Sono in crescita, ancora, i ricoveri in regime ordinario e in terapia intensiva di pazienti positivi al Covid-19.

In rianimazione ci sono al momento 2.421 persone, con un aumento di 21 unità nel saldo delle 24 ore. Gli ingressi giornalieri ammontano, invece, a 150. Mentre nei reparti sono 115 in più i ricoverati, con 21.424 negli ospedali da Nord a Sud. Eppure, non mancano le notizie che fanno ben sperare.

Gli attuali positivi decrescono: 7.648 in meno in Italia per un totale di 491.630. Ma c’è anche un boom di guariti: 15.787 nelle ultime 24 ore e quasi 1,9 milioni (1.897.861) dall’inizio della pandemia.Per quanto riguarda la distribuzione dei casi al Covid-19, sono 1.484 i nuovi positivi emersi in Lombardia nelle ultime 24 ore.

La seconda regione con più positivi è la Sicilia con 885, seguita dal Lazio con 874. Si segnalano poi 754 nuove infezioni in Campania, 600 in Piemonte e 533 in Veneto.