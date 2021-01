Caltanissetta, prevenzione del contagio da COVID: 23 persone e tre locali sanzionati dai Carabinieri in 48 ore

Negli ultimi due giorni, nell’ambito dei servizi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, i Carabinieri di Caltanissetta hanno controllato 397 persone e 30 esercizi commerciali e sanzionato 23 persone e 3 titolari di esercizi commerciali, tra cui un’attività di tatuaggi, e 2 bar per la violazione di somministrazione di bevande. In particolare nel corso della scorsa serata venivano controllati due bar a Caltanissetta, dove sono stati trovati avventori a cui venivano somministrate bevande, e al termine degli accertamenti venivano sanzionati amministrativamente nr. 7 avventori presenti e richiesta la sospensione temporanea dell’esercizio attività per tutti i locali sanzionati.