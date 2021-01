Caltanissetta. Epifania Solidale del Rotary Club con “U Panaru” della Caritas

Il Natale è tempo di auguri e per i club services tempo di conviviali.

Con una efficace azione di ingegneria della solidarietà, la presidentessa del Rotary Club di Caltanissetta Marcella Milia ha reimpiegato i fondi, solitamente utilizzati per la cena degli auguri oggi assolutamente irrealizzabile per l’emergenza pandemia, utilizzandoli per l’acquisto di 66 “panari” della solidarietà.

“U panaru” proposto dalla Caritas di Caltanissetta, richiamando alla nostra memoria il tipico cestino con il manico che si calava con la corda dai balconi sulla strada per essere riempito di cibo o oggetti utili per dare una mano agli anziani o a chi era solo, contiene prodotti tipici del territorio, contraddistinti dalla qualità delle materie prime locali.

I panari sono stati distribuiti ai soci, presenti in massa, alla fine della funzione religiosa di Natale, celebrata presso la Chiesa del Signore della Città, nel cuore del centro storico di Caltanissetta.

In un perfetto circolo virtuoso sono stati forniti fondi per oltre 2.000 euro da destinare, tramite la Caritas, alle famiglie in difficoltà a Caltanissetta per l’emergenza COVID, sono state sostenute le imprese del territorio tramite l’acquisto di prodotti locali ed infine sono sono stati fatti felici i soci con il dono di un pregiatissimo “panaro” ricolmo di eccellenze gastronomiche ed agroalimentari.

