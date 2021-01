Caltanissetta, Anno Giudiziario. Le riflessioni del presidente della Camera Penale Sergio Iacona: “Segnali incoraggianti”. IL VIDEO

Una riflessione sulla Camera penale di Caltanissetta e sull’andamento della giustizia penale a Caltanissetta ed in Italia. E’ quella che ha proposto, a margine dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il presidente della Camera Penale di Caltanissetta, l’avv. Sergio Iacona. “Abbiamo vissuto un anno molto difficile; ero stato invitato all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario ma non s’è potuto intervenire, per cui aprendosi un anno giudiziario alquanto impegnativo, ho ritenuto di proporre una riflessione della Camera Penale di Caltanissetta per affrontare i problemi di giustizia penale”.

Il presidente della Camera Penale ha fatto una distinzione: “Bisogna distinguere la situazione del distretto giudiziario di Caltanissetta da quello generale a livello nazionale; quella nissena può consentire un bilancio positivo ; nonostante abbiamo vissuto una situazione inaspettata, è stata data una risposta alle emergenze; grazie ad una proficua sinergia con gli uffici giudiziari è stato possibile adottare protocolli per favorire il funzionamento della giustizia nonostante la pandemia”.

Sergio Iacona ha sottolineato: “L’adozione di situazioni digitali con il cosiddetto processo da remoto ci ha molto preoccupati, ma devo dire che ci siamo sentiti sempre attenzionati da parte della presidente della Corte di Appello, la dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi che s’è sempre dimostrata molto vicina agli avvocati riconoscendone sempre il ruolo e le prerogative”. Ha anche parlato dei “segnali incoraggianti” emersi: “All’inaugurazione del nuovo anno giudiziario erano presenti rappresentanti del Csm e del Ministero di riconosciuto valore come i dott. Di Matteo e Petralia, ma anche del presidente della Regione on. Musumeci; siamo contenti per l’attenzione che il distretto nisseno riceve; inoltre è stato anche ampliato l’organico ; salutiamo con favore il prossimo riavvio dei lavori per il completamento della nuova ala del palazzo di giustizia; si tratta di buoni auspici che vanno in direzione di un potenziamento della Corte d’Appello di Caltanissetta”.

L’avv. Sergio Iacona ha poi spiegato le ragioni dell’astensione che ha visto disertare le aule: <Non è stata una protesta ma un invito a potenziare le misure di sicurezza a salvaguardia della salute di tutti e di ognuno>. A livello nazionale, invece, il presidente della Camera Penale Nissena ha rimarcato: <La situazione nazionale ci preoccupa moltissimo: il mondo della giustizia è malato e sta attraversando una certa crisi; le soluzioni che si stanno cercando di adottare non sempre mirano a salvaguardare i diritti della difesa; emergono nel nostro paese forze politiche giustizialiste con una mentalità forcaiola figlia di una sottocultura da social; c’è un attacco al difensore e c’è la tendenza a comprimere gli spazi della difesa; anziché riforme organiche per velocizzare i processi s’è scelta la via breve comprimendo i tempi del processo congelando la prescrizione; un’immagine ben rappresentata dall’immagine del cosiddetto “Imputato a vita”; inoltre sono emerse anche gravi denunce da parte di figure di primo piano e accuse che ci preoccupano; riteniamo comunque che la magistratura ha al suo interno risorse adeguate e che saprà riformarsi anche se deve essere il parlamento a fare la sua parte>. Sergio Iacona ha poi concluso: <Auspichiamo il rafforzamento della terzietà del giudice, il rilancio dei riti alternativi, la separazione delle carriere per rafforzare la terzietà del giudice; con questo spirito andremo ad affrontare il nuovo anno giudiziario sperando di superare le criticità sanitarie in atto>.