Aci Sport Karting: domenica 31 prima prova di campionato regionale

Saranno i mini bolidi a quattro ruote ad aprire la stagione delle corse 2021 con la prima prova del Campionato regionale karting, in programma il prossimo weekend sulla Pista del Sole di Villasmundo.

C’è grande attesa nell’ambiente per alcuni cambiamenti che caratterizzeranno il nuovo anno, primo fra tutti l’istituzione della Finale Nazionale dei Campionati Regionali, riservata a coloro che si sono impegnati nelle loro serie di zona.

Per il 2021 l’importante manifestazione è fissata nel weekend del 10 ottobre sulla Pista Salentina di Ugento (Lecce) e avrà il supporto mediatico delle gare di Campionato italiano, comprese le dirette TV e Streaming. La gara sarà aperta alle categorie KZ2, MINI Gr.3, 60 Mini, KZN Junior Under e Over, IAME X30 Junior e X30 Senior, e assegnerà i titoli nazionali per ogni categoria e avrà validità anche per il titolo a Squadre Regionali. Alla Finale per ogni categoria è assegnato il punteggio per le prime 10 posizioni, da 20 punti al primo classificato a scalare fino al decimo classificato. Per ogni categoria, i punteggi dei due migliori piloti classificati di ogni Regione saranno sommati, e il miglior punteggio determinerà la squadra vincitrice del Campionato Italiano per Squadre Regionali. L’iscrizione sarà gratuita, per partecipavi sarà necessario aver preso parte ad almeno 3 prove della propria zona.

Nel 2021 nelle prove dei Campionati Regionali il punteggio sarà assegnato anche in Prefinale alle prime 10 posizioni (da 15 punti a scalare), oltre alle prime 10 posizioni della Finale (da 20 punti a scalare).

La parte logistica organizzativa del Campionato Regionale sarà curata dall’esperto Staff di Karting Sicilia, per 10 tappe mentre Promoter Kinisia organizzerà la prova sull’omonimo circuito, entrambi i sodalizi lavoreranno in sinergia con i gestori delle piste sotto l’attenta vigilanza della delegazione ACI SPORT.

Saranno 11 gli appuntamenti siciliani. Dopo la gara inaugurale di Melilli, il calendario del Campionato Siciliano prevede, la tappa agrigentina di Eraclea Minoa il 14 Febbraio. Il 7 Marzo appuntamento in provincia di Ragusa, sul Circuito Vincenza di Ispica, mentre l’11 Aprile il “circus” farà tappa nel trapanese a Triscina. Si rimane in provincia di Trapani nel week end del 2 maggio al Kartodromo di Kinisia. Il 16 maggio e il 13 giugno si torna in provincia di Ragusa rispettivamente a Vittoria e nuovamente a Ispica. Il secondo appuntamento a Triscina è previsto il 27 Giugno, mentre la provincia ennese è rappresentata con i due round consecutivi di Villarosa del 18 Luglio e del 5 Settembre. Chiusura il 26 Settembre di nuovo a Melilli dove già sono cominciati i test, con grandissima partecipazione di piloti, in vista dell’imminente impegno, che li vedrà protagonisti. Fra essi molti campioni della scorsa stagione, subito a caccia di punti importanti e alcuni “driver” in allenamento per i futuri impegni nazionali e internazionali.

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 30 gennaio con le prove libere; domenica 24 in mattinata dopo un ulteriore turno di rifinitura sono in programma le qualifiche e le pre finali. A seguire le Finali e la cerimonia di premiazione.

L’evento si svolgerà a porte chiuse, secondo le norme in vigore dell’ultimo DPCM, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Gli appassionati potranno seguire tutte le gare in diretta streaming gare su www.kartingsicilia.com e sulla pagina Facebook del sito.