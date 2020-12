Sutera, ancora adesioni al gruppo “Idea Sicilia”: consigliere Giuseppe Piazza

SUTERA – Continua ancora la crescita di IDEA SICILIA che ormai è diventata una vera realtà fortemente radicata in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta, soprattutto a SUTERA, dopo la nomina a coordinatore cittadino di Calogero Lo Bue, che con grande impegno e abnegazione è riuscito ad aggregare e fare crescere ancora IDEA SICILIA, movimento politico fondato dall’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla e coordinato in provincia di Caltanissetta da Angelo Bellina con la collaborazione di Salvatore Giglia. “A Sutera “IDEA SICILIA” continua a crescere ulteriormente con l’ adesione di un altro Consigliere Comunale l’ Architetto Giuseppe Piazza, uno dei più preferiti in città alle ultime elezioni amministrative che si va ad aggregare al Consigliere Comunale Diego Di Carlo che aveva aderito giorni addietro, e a breve – dichiara con orgoglio il coordinatore cittadino Calogero Lo Bue – ci saranno altre adesioni importanti, con il compito di continuare a fare crescere il movimento politico aggregando forze sane che possono organizzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dove IDEA SICILIA sarà presente con i suoi candidati” . “Ho deciso di aderire a IDEA SICILIA – dichiara il Consigliere Comunale Giuseppe Piazza – per la stima e l’ amicizia che nutro nei confronti di Angelo Bellina, ringrazio il mio referente cittadino Calogero Lo Bue per avermi supportato e credere nella mia persona”. “Ho avuto modo di conoscere l’ Architetto Giuseppe Piazza – dichiara Bellina – una persona perbene, apprezzato professionista, molto preparato e stimato nel suo territorio, sicuramente una valida risorsa per il nostro movimento politico che continua a crescere sempre di più grazie a nuove adesioni”.