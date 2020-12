Sicilia, insediato il gruppo di lavoro sulla riforma della disciplina in materia di bilancio e contabilità regionale

Si è insediato oggi il gruppo di lavoro istituito con decreto del Vicepresidente e Assessore all’Economia, Gaetano Armao per la predisposizione di una proposta legislativa di riforma della disciplina in materia di bilancio e contabilità regionale, superando la legislazione degli anni ’70 e ’90 ormai inapplicabile.

Il gruppo, composto da studiosi e specialisti, si avvale del supporto tecnico-amministrativo dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessore regionale all’Economia al fine di predisporre un disegno di legge, in materia, da produrre alla Giunta di governo regionale.

“Il gruppo di lavoro – ha dichiarato in merito l’Assessore Armao –si occuperà di accelerare il processo di innovazione e controllo dei sistemi contabili della Regione. Auguro buon lavoro al prestigioso team di docenti e professionisti che lavorerà al disegno di legge di riforma della disciplina regionale in materia contabile. Una riforma necessaria ed urgente non soltanto a fini strettamente tecnico-giuridici ma soprattutto per garantire la semplificazione nei rapporti economici-finanziari della Regione con i propri cittadini”.

Il gruppo di lavoro è composto da: Prof. Carmine Bianchi, Università degli Studi di Palermo; Prof.ssa Maria Esmeralda Bucalo, Università degli Studi di Palermo; Prof. Salvatore Curreri, Università degli studi di Enna – Kore; Prof.ssa Daniela Ferrara, Università degli Studi di Palermo; Avv. Dario Immordino, Avvocato esperto di contabilità pubblica; Prof. Sebastiano Licciardello, Università degli Studi di Catania; Prof. Francesco Martines, Università degli Studi di Messina; Dott.ssa Donatella Milazzo, Capo della Segreteria Particolare Assessore Economia; Dott.sa Alessandra Russo, Dirigente generale e Capo di Gabinetto dell’Economia in quiescenza; Dott. Giovannino Sapienza, Dirigente generale Bilancio e Finanze in quiescenza; Dott. Antonino Sciacchitano, Dottore Commercialista; Prof. Fabrizio Tigano, Università degli Studi di Catania; Prof.ssa Caterina Ventimiglia, Università degli Studi di Palermo.

I componenti del Gruppo di lavoro svolgono l’incarico a titolo gratuito.