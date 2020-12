San Cataldo. Lettera di auguri del cardinale De Donatis alla Chiesa Madre nel 1° anniversario di affiliazione con l’Arcibasilica di San Giovanni in Laterano.

SAN CATALDO. Nel primo anniversario dell’affiliazione “con vincolo particolare” della Chiesa Madre – Arcipretura di San Cataldo, alla papale Arcibasilica di San Giovanni in Laterano, Cattedrale del Santo Padre Francesco, Sua Eminenza il Cardinale Angelo De Donatis, Arciprete dell’Arcibasilica Lateranense e Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, ha inviato una lettera di auguri all’Arciprete don Biagio Biancheri.

Nella lettera ha sottolineato che “il legame tra la Chiesa Madre di San Cataldo e la Cattedrale del Papa “invita al soave dovere di pregare per il Successore di Pietro” e raccomanda di “vivere in pienezza il battesimo, per mezzo del quale siamo divenuti figli; di dedicare ogni risorsa all’annuncio del Vangelo, perché si diffonda da un confine all’altro della terra”.

Il Cardinal Vicario, nella celebrazione che ha presieduto nella giornata di oggi a Roma, ha avuto uno speciale ricordo per la comunità sancataldese.