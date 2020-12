Quasi dimezzati casi di positività in Italia, diminuiscono i decessi.

Come riporta il report giornaliero del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore il numero di nuovi positivi che s’è registrato è stato di 10.407 contro i 19.037 di ieri. Sono risultate 261(ieri erano stati 469) invece le persone decedute per un totale che, dall’inizio della pandemia ad oggi, è salito a 71.620.

Il numero dei tamponi è stato di 81.285, con un rapporto tra tamponi e positività del 12,8%. Il numero di persone risultate positive dall’inizio della pandemia ad oggi in Italia è stato di 2.038.759. Le persone guarite sono 9089 per un totale di 1.386.198. Le persone attualmente positive al Covid 19 sono 580.941, di cui 2.582 in terapia intensiva. La Regione con più casi di Covid nelle ultime 24 ore è ancora il Veneto, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna.