Mussomeli, zone franche montane sindaco Catania al presidio Irosa

MUSSOMELI – Ieri mattina, assieme all’assessore allo sviluppo economico Michele Spoto e la vice presidente dell’Ars Angela Foti, il sindaco Catania era presso il presidio attivato allo svincolo “Irosa” della autostrada A19 Palermo Catania. “Siamo venuti – a portare supporto e dare la testimonianza insieme al comitato promotore della Legge che istituirebbe le Zone Franche Montane ed i 132 sindaci degli altrettanti comuni siciliani interessati da questa misura. La legge è stata approvata dall’Ars esattamente un anno fa e pertanto è stata chiesta ai due rami del Parlamento la ratifica, ma ad oggi purtroppo ancora nessuna risposta. I nostri paesi di area interna e montani stanno attraversando un momento di grande difficoltà con conseguente abbandono delle aree interne e la chiusura di diverse attività produttive, per non parlare delle problematiche aggiuntive dovute alla pandemia COVID-19. Avere vantaggi fiscali è il modo più efficace per riavviare l’economia e per rendere attrattivi i territori montani ed interni come i nostri, consentendo di conseguenza uno sviluppo economico e avere ricadute positive anche in termini di occupazione. Insieme al comitato promotore ci batteremo senza sosta per l’approvazione di questa legge. Chiediamo ai parlamentari nazionali siciliani di sostenere e accelerare l’iter di approvazione di questa importante legge di prospettiva per i nostri territori”.