Mussomeli, pergamena con benedizione del vescovo, Santa Messa e targhe al centenario “zi Caluzzu “ Giardina

MUSSOMELI Pergamena con la benedizione del Vescovo mons Mario Russotto, omaggio floreale e targhe ricordo consegnate ieri pomeriggio nel corso di una sobria cerimonia, al termine della messa di ringraziamento, presieduta dal cappellano Padre Liborio Franzù, in occasione del centenario del nonnino Calogero Giardina, officiata presso la cappella della Casa di Riposo” P. Calà”. Presenti oltre al centenario zi Caluzzu anche la moglie novantaduenne Vincenza Taibi e la figlia signora Lisetta, il sindaco Giuseppe Catania e l’assessore Seby Lo Conte, il superiore dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento Alessio Barba e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Così nella targa ricordo del sindaco: “A nome mio personale , dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità, formulo i migliori auguri per il suo 100° compleanno, distintosi sempre come uomo e ancor più come soldato che per servire la patria ha subito con fierezza e tenacia la sofferenza e le atrocità della deportazione. (Mussomeli 1 dicembre 2020 il Sindaco Giuseppe Catania). Così nella targa ricordo dell’Arciconfraternita della Madrice di Mussomeli; “Un secolo di auguri a “zi Caluzzu Giardina” non è sufficiente a ripagare l’amore e la discreta e puntuale presenza nella sua vita confraternale matricese. Un esempio da seguire. Grazie, carissimo “zi Caluzzu”. Con ammirazione! (La Dirigenza dell’Arciconfraternita e il Priore Alessio Barba). Da sottolineare che la celebrazione della santa messa con l’omelia è stata attentamente seguita e partecipata dall’arzillo nonnino Zi Caluzzu Giardina che, alla fine, ha ringraziato i pochi presenti.