Covid, Pagano: bene l’emendamento per piano vaccini

“Mai come in questo momento l’Italia ha bisogno di certezze per recuperare serenita’. Dopo quest’anno terribile, il via libera delle maggiori istitutuzioni sovranazionali al vaccino anti-Covid e’ un vero e proprio sospiro di sollievo.

Con l’ok all’emendamento che porta la mia prima firma e condiviso da tutti i gruppi, mettiamo solide basi a un massiccio piano vaccinale grazie al quale in pochi mesi riusciremo a vaccinare milioni di italiani.

Per riuscirci, disponiamo l’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari per somministrare il vaccino anti-Covid e abilitiamo i medici specializzandi fin dal primo anno di specializzazione a partecipare attivamente alla campagna.”

Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati.