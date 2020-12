Covid: Musumeci, puntiamo a vaccinare 5 mln di siciliani

“Abbiamo concordato con il governo nazionale la possibilita’ di creare una trentina di postazioni sparse nell’Isola e individuato i luoghi di stoccaggio, avendo avute assegnate al momento 135 mila dosi di vaccini. Contiamo entro l’estate di potere completare il vaccino per tutti i 5 milioni di siciliani. Chi non vorra’ vaccinarsi non lo fara’, partiamo dalle fasce piu’ deboli per poi arrivare ai piu’ giovani. Abbiamo avviato la campagna “Rientro sicuro”, monitoriamo tutti coloro che rientrano in Sicilia“. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a RaiUno su “Oggi e’ un altro giorno”.