Campofranco. La soddisfazione del M5S per l’approvazione del regolamento delle case ad 1 euro.

CAMPOFRANCO. Il M5S di Campofranco ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale del regolamento per le case ad 1 euro. “Ieri la comunità di Campofranco – si legge in una nota – ha fatto un passo avanti importante per il suo futuro; un primo passo ma fondamentale, quello che ha visto l’approvazione del regolamento sulle case a 1 euro da parte del consiglio comunale”.

Il m5s ha poi sottolineato di “aver presentato la proposta ed anche se sono passati quasi due anni dal primo atto consiliare la cosa importante è che ieri l’intero consiglio all’unanimità ha finalmente posto il primo tassello per un progetto che potrebbe aiutare Campofranco a renderlo un paese più sicuro, più recettivo e meno spopolato”.

Il M5S ha concluso: “Noi continueremo a vigilare ed aiutare l’amministrazione nel portare avanti questo progetto a cui teniamo molto, tutti i campofranchesi dovranno invece fare squadra per far si che porti i migliori risultati possibili, dipenderà da tutti noi”.