Caltanissetta Xirbi, Ferrovie più moderne: investimenti per 1,5 miliardi

Il progetto preliminare: Affare 30/2020 – Direttrice ferroviaria Palermo – Catania – Messina, itinerario Palermo – Catania, Lotto Funzionale 3, “Lercara Diramazione Caltanissetta Xirbi”, redatto dalla Rete Ferroviaria Italiana, è stato al centro dell’adunanza delle Sezioni Prima e Terza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

E’ stato illustrato il progetto che interessa la tratta, lunga 47 Km, tra Lercara Friddi e Caltanissetta Xirbi, che annuncia l’ottimizzazione del percorso utile a consentire una velocità massima di percorrenza di 200 Km/h. Il progetto prevede un investimento di 1,5 miliardi distribuiti in cinque anni. Nello specifico, il 53% del percorso sarà effettuato in galleria, movimentando 5 milioni di metri cubi di inerti di cui: una parte verrà riutilizzato per consolidare le scarpate delle strade provinciali, e un’altra parte (pari al 1%) verrà smaltita in impianti autorizzati.

Il documento redatto e proposto dalla Commissione Ministeriale è stato approvato all’unanimità dopo ampia discussione. Dalla Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, si precisa che «questo passaggio rappresenta l’ultimo passaggio del progetto preliminare del collegamento ferroviario Palermo-Catania, linea interna che passa da Enna e da Caltanissetta, che renderà le linee ferrate siciliane più moderne e più veloci, contribuendo al miglioramento del sistema di trasporto sui binari».

«Si tratta di un altro contributo alla realizzazione di una importante iniziativa e di una grande opera pubblica che concretizza il collegamento adeguato tra i diversi territori della nostra regione con il sistema ferroviario nazionale e che conferma la forte collaborazione delle amministrazioni comunali siciliane», ha dichiarato il sindaco metropolitano di Palermo, Leoluca Orlando.