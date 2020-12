Caltanissetta, Italia Nostra: Tutti gli alberi di Natale sono perfetti?

Riceviamo e pubblichiamo da Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia

Charles Barnard ha scritto: «L’Albero di Natale perfetto? Tutti gli alberi di Natale sono perfetti!»

A Palermo, per questo speciale Natale 2020, l’Amministrazione Comunale aveva fatto espiantare e proposto il classico Abete (Abies). Ma, sfortunatamente, durante le operazioni di carico sul camion per il trasporto, dal bosco a Piazza Politeama, l’albero è stato danneggiato. Quindi gli operai hanno optato per un Cipresso (Cupressus), nobile albero dalla chioma dritta, folta e decisa. Ma, – come dire? – troppo riconducibile alla mesta architettura cimiteriale.

Le molteplici e perentorie critiche hanno costretto il sindaco Orlando e l’assessore comunale al Verde Marino a cambiare albero. Ed ecco, adesso, un altro albero: un Cedro del Libano (Cedrus libani). Ma un Cedro – mannaggia! – dalla chioma storta, barocca e tempestosa. Inutile dire che le critiche si sono riaccese. Inesorabilmente. Insomma: incontentabile popolo!

E a Caltanissetta? E del nostro Albero di Natale di Piazza Garibaldi, ri-proposto dal pragmatico sindaco Gambino, che dire? Un Albero di Natale decisamente geometrico. Comunque suggestivo. Un “albero” non espiantato dai boschi siciliani.

