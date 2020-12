Caltanissetta. Italia Nostra e ANISA insieme per la tutela del patrimonio culturale.

Italia Nostra Onlus, Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, e ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte hanno firmato una convenzione per lo sviluppo di iniziative comuni di educazione al Patrimonio. Lo ha reso noto il presidente di Italia Nostra Onlus Leandro Janni.

Il fine dell’accordo è quello di realizzare corsi di formazione rivolti agli insegnanti (in particolare di Storia dell’Arte e di Discipline artistiche) finalizzati a trasmettere contenuti di educazione al Patrimonio, potenziando quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione Civica (come trasmissione di valori e sensibilità verso il bene comune nell’educazione dei giovani) in merito ai Beni Culturali, al Paesaggio e al Patrimonio.

I corsi, che saranno erogati on-line a livello centrale e territoriale, tramite una piattaforma dedicata, daranno diritto al riconoscimento dei relativi crediti scolastici. La Convenzione terminerà alla fine dell’anno scolastico 2022/2023.