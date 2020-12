Caltanissetta. Gran successo per l’Istituto “M.L. King” alla “V Semaine de La Cuisine Italien dans le Monde” di Parigi.

CALTANISSETTA. La comunità scolastica dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità e alla salute alimentare, ha partecipato alla “V Semaine de La Cuisine Italien dans le Monde”, promossa dal Ministero degli Affari Esteri in rete con le Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e Uffici ICE all’estero.

L’organizzazione è stata curata dalla Delegata di Parigi Montparnasse dell’Accademia italiana della cucina, Laura Giovenco e dal vice delegato Andrea Fesi, con la collaborazione attiva e partecipe della preside del King, nonché delegata dell’Accademia Italiana della Cucina per Canicattì e Coordinatrice territoriale per la Sicilia occidentale, e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Francia e del Consolato Generale d’Italia a Parigi. L’evento è avvenuto in modalità telematica, il tema della conferenza digitale era “Un viaggio in Italia attraverso il pane: tra storia, cultura e nutrizione”.

Oltre alla preside Cartella che ha portato il proprio saluto, sono intervenuti Irene Castagnoli, Console Generale d’Italia a Parigi, Paolo Petroni, Presidente dell’Accademia Italiana della Cucina, Giovanni Sacchi, direttore ICE in Francia, Laura Giovenco Garrone, delegata di Parigi Montparnasse, Andrea Fesi, vice delegato Paris Montparnasse che ha presentato l’evento e ha coordinato gli interventi.

Inoltre Debora Cera, medico nutrizionista, Matteo Pillitteri, biologo nutrizionista, accademico di Sciacca, Michele Nocilla, panificatore di Sciacca, Adriano Farano, imprenditore a Parigi “Pane vivo”, Dorina Burlacu, cuoca e food blogger, Marina Castiglione, docente UniPa, Carmen Augello, Accademica di Canicattì, Anna Maria Pellegrino, docente e food blogger, accademica di Rovigo, Adria, Chioggia. Interprete dall’italiano al francese Alessia Palazzi.

L’evento ha riscosso enorme successo, destando l’interesse dei media, numerosissimi i collegamenti da tutte le parti del mondo e i commenti positivi. Tra i partecipanti anche Marcella Natale, assessore alla cultura e accademica di Caltanissetta; Gioacchino Bonsignore, giornalista Mediaset; Giuseppe Masserdotti, Delegato di Brescia e Coordinatore territoriale Lombardia Est; Anna Lanzani, Accademica Buenos Aires; Maurizia Debiaggi, Accademica Singapore, Malesia, Indonesia; Leo Giannotti, Accademico Amsterdam Leiden.

La preside Cartella ha voluto sottolineare l’importanza del pane affermando: “Il tema del pane è un argomento interessante e di grande attualità, anche nella prospettiva di una alimentazione sostenibile e consapevole, il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea, intesa come stile di vita sano e corretto”.