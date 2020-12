Asp Caltanissetta, Trobia: appello alla donazione del plasma iperimmune

Il responsabile emergenza Covid dell’Asp Caltanissetta, Benedetto Trobia lancia un appello alla donazione del plasma iperimmune.

Il candidato donatore dovrà rispondere ai requisiti per l’idoneità previsti dalla normativa trasfusionale e a requisiti specifici per il Sars-CoV-2 per poter donare plasma iperimmune. Sarà il medico responsabile della selezione del donatore ad esprimere il giudizio d’idoneità alla donazione di plasma iperimmune, analogamente a quanto avviene in tutti i casi di donazione di sangue o emocomponenti.