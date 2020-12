Anzalone Gessi: una storia solida e lungimirante. Passato, presente e futuro raccontati dalla nuova generazione alla guida aziendale

Una storia aziendale di prim’ordine che fonda le sue radici nel secolo scorso, un’intera famiglia cresciuta con le mani e con la testa impegnate nell’impresa e con il senso di responsabilità verso i propri collaboratori. Questi i valori su cui si è fondata la crescita di Anzalone Gessi S.r.l., azienda siciliana che con grande impegno e passione si sta affermando nel panorama regionale, nazionale ed internazionale affrontando le sfide che il mercato impone, soprattutto adesso nel pieno della crisi pandemica causata dal diffondersi del covid-19 a livello planetario.

La Famiglia Anzalone nei primi anni del 1900 inizia l’attività di estrazione di gesso quale ditta artigiana, fino a trasformarsi in industria nel 1990. Da quattro generazioni si occupa di produzione di gesso e derivati. Grazie ad un’esperienza che viene da lontano, tramandata di generazione in generazione ed una continua ricerca tecnologica, ha sviluppato un vasto catalogo di prodotti composto da tre linee: Anzalone Gessi, Inprecem e Inprelime, con cui rifornisce la quasi totalità dei settori dell’edilizia.



Abbiamo intervistato Antonino Anzalone, Antonino Pio Anzalone e Domenico Anzalone, la vera espressione della continuità aziendale. I tre cugini impegnati in azienda con ruoli e mansioni diverse ma accumunati dal senso del sacrificio e dell’abnegazione quotidiana per quello che fanno oggi e che progettano per il domani. Antonino Anzalone, oggi ricopre il ruolo di di Resp. Tecnico, Ricerca e Sviluppo, Antonino Pio è Resp. Produzione e Logistica e Domenico Resp. Amministrazione e Commerciale.

Antonino, da quanti anni l’azienda è attiva nel mercato e qual è il carattere distintivo che ritieni strategico per differenziarsi?

“L’Azienda è attiva sul mercato da oltre un secolo ed è ormai giunta alla quarta generazione. Un traguardo che sappiamo essere molto importante, per noi non è un punto di arrivo ma bensì una nuova partenza verso sfide più impegnative ed affascinanti.Ritengo – continua Antonino Anzalone – che la nostra Azienda si fonda dei valori sani che sono si tramandati negli anni di generazione in generazione, oggi a questi valori affianchiamo il dinamismo che i mercati ci offrono in termini di relazioni e comunicazione, più in generale con le strategie commerciali abbinate al marketing. E noi siamo pronti a cogliere le opportunità creandoci le nostre nicchie di mercato sia in ambito nazionale che a livello internazionale.

Per un’impresa di non grandi dimensioni come la nostra è di fondamentale importanza offrire prodotti dall’elevato standard qualitativo che sono abbinati ad una consulenza tecnica in grado di offrire “ciò che è meglio” e quello che è realmente necessario per il Cliente. Il vero carattere distintivo è una produzione snella ed elastica che consente di soddisfare ogni esigenza anche su misura con un occhio attento alla Ricerca e Sviluppo di nuovi materiali che si adattino maggiormente alle continue richieste di un mercato in continua evoluzione”.

Antonino Pio, come è cambiata, se è cambiata, la produzione e la mole di lavoro in questo anno caratterizzato dalla pandemia da covid-19?

“In produzione l’organizzazione del lavoro non è stata completamente stravolta, infatti, sia prima che dopo il lockdown, tutti i nostri dipendenti indossavano ed indossano i dispositivi di sicurezza rispettando le distanze minime di sicurezza. Alla riapertura per una maggiore velocità e per un rischio minore, oltre alla normale procedura per gli ordini, abbiamo chiesto hai nostri clienti di utilizzare maggiormente le e-mail ed i messaggi. Possiamo affermare con certezza che i livelli di produzione non hanno subito un calo significativo ed anzi con il rispetto delle norme vigenti lavoriamo maggiormente in sicurezza, tutelando i nostri lavoratori a 360°” – ha concluso Antonino Pio Anzalone.

Da sinistra: Domenico Anzalone, Antonino Pio Anzalone, Antonino Anzalone

Domenico quali sono le sfide commerciali che l’azienda si pone per i prossimi anni?

“L’obiettivo aziendale per i prossimi anni è principalmente quello dell’espansione per ottenere una presenza sempre più capillare su tutto il territorio regionale e nazionale con uno sguardo attento all’export nei mercati esteri di maggiore interesse. Per questo motivo monitoriamo costantemente l’andamento economico e le capacità produttive nell’edilizia dei vari Paesi per non farci trovare impreparati e potere rimodulare prontamente le nostre strategie commerciali. Parallelamente riteniamo sia fondamentale proseguire le attività di “ricerca e sviluppo” svolte in questi anni al fine di proporre al mercato nuovi prodotti e migliorare sempre più gli standard qualitativi dei prodotti esistenti” – ha concluso Domenico Anzalone.

In questo momento l’azienda ed il team di consulenti è a disposizione per la realizzazione di progetti e forniture che rientrano nelle agevolazioni previste dal Superbonus 110%.

