Tutto pronto per la terza fase di sperimentazione del vaccino prodotto da AstraZeneca.

Sta per essere avviata anche in Italia la terza fase della sperimentazione del vaccino sviluppato dall’università di Oxford e dall’azienda Irbm di Pomezia e prodotto dall’azienda aglo-svedese AstraZeneca.

Ai primi di Dicembre è previsto che dovrebbe iniziare la sperimentazione del vaccino progettato dall’università di Oxford e dall’azienda Irbm di Pomezia, e prodotto dal colosso AstraZeneca. I test verranno eseguiti in 7 centri italiani specializzati.

In questo mese di Novembre invece, saranno individuati i 300 volontari che dovranno sottoporsi alla fase di sperimentazione. Un numero verde sarà messo a disposizione dei volontari che vogliono prendere parte al progetto; tra questi solo chi avrà i requisiti richiesti sarà arruolato per la fase 3.

Non tutti i candidati riceveranno la dose di vaccino: dei 300 volontari, solo a 200 sarà inoculato il siero in fase sperimentale, agli altri 100 sarà somministrato un placebo. Ovviamente per non falsare i dati, i candidati non sapranno cosa sarà loro inoculato. Il protocollo è uguale in tutti i paesi nella quale è iniziata la fase 3 della sperimentazione.