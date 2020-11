Sommatino. Report settimanale del sindaco Elisa Carbone sul Covid: “Servono collaborazione e responsabilità”.

SOMMATINO. Report settimanale del sindaco Elisa Carbone che, in un video, ha aggiornato la cittadinanza sull’andamento epidemiologico nel Comune di Sommatino.

Complessivamente i casi di positività al Covid 19 sono 7, di cui quattro casi asintomatici e 3 di persone che hanno fatto ricorso al ricovero. Il sindaco ha ricordato che l’attività di screening a cura dell’Asp è in continua evoluzione. Relativamente alla didattica in presenza, il primo cittadino ha inteso tranquillizzare i genitori degli alunni sottolineando che le scuole sono ambienti sicuri e che i contagi, sino a questo momento, non sono legati all’ambiente scolastico.

Elisa Carbone ha poi invitato i cittadini a relazionarsi con i medici di base, specie in caso di sintomi che potrebbero essere riconducibili ad un contagio da Covid. “La nostra comunità – ha concluso – sta attraversando una fase delicata ed è vicina ai pazienti positivi, a cui augura una pronta guarigione, a coloro che sono attualmente in isolamento in attesa di tampone ed a tutte le loro famiglie. A tutti diciamo: servono collaborazione e responsabilità”.