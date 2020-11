San Cataldo, cittadini trovano 2 portafogli per strada. Carabinieri li riconsegnano ai proprietari

L’onestà è l’integrità d’animo è una dote che possiedono un operaio e una signora sancataldese che hanno ritrovato, in luoghi e momenti diversi, dei portafogli con documenti e soldi.

L’operaio ha trovato il “bottino” contenente 235,00 Euro in contrada Grazia e lo ha subito portato ai Carabinieri della Tenenza di San Cataldo. I militari hanno provveduto a individuare il proprietario e restuire il portafoglio con il suo contenuto.

La donna, una pensionata sancataldese, invece, ha trovato nella sua strada, in via Babbaurra, un portafoglio con 480 Euro. Anche in questo caso il proprietario ha riavuto l’oggetto.

Non è la prima volta che i cittadini hanno ritrovato portafogli pieni di soldi e documenti e hanno scelto di restituirli integri al mittente.

Recentemente, a novembre un 77enne ha “trovato” portafogli con 675 euro e lo ha consegnato ai carabinieri. Prima di lui, a ottobre, una donna ha trovato un portafoglio con 1850 euro per strada e, anche in quel caso, era tornato al proprietario.