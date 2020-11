Rassegna Stampa. Girano un videoclip a Mondello, è la canzone di Angela (Non ce n’è coviddi!)

Palermo, ore 7:30 di questa mattina. Un gruppo di persone si riunisce sulla spiaggia di Mondello, poco distante dal Baretto per prendere parte ad un videoclip.

Nulla di strano se non fosse che il video in questione è dedicato al tormentone trush di un’estate italiana molto diversa.

“Non ce n’è coviddi!” sta diventando una canzone prossima all’uscita.

La protagonista stessa, Angela, diventata celebre a causa di una intervista trasmessa in prima serata nel programma “Live – Non è la D’Urso” in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 , da settimane anticipava la realizzazione della canzone in collaborazione con un cantautore del posto, i Noseal Vucciria Music.

Frasi come “Buongiorno da Mondello” e “Non ce n’è Coviddi!“, colonna sonora del periodo estivo passato, quindi, diventeranno anche tormentoni invernali a causa di questa canzone.