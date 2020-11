Rassegna stampa. Caltanissetta, ospitalità a 50 minori stranieri bando per affidare il servizio

CALTANISSETTA – Dopo avere pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di accoglienza nella provincia di Caltanissetta di 50 migranti per trascorrere la quarantena, la prefettura ha ora pubblicato un nuovo bando per l’affida – mento del servizio di accoglienza, sempre nell’ambito della provincia, stavolta di 50 minori stranieri non accompagnati in idonee strutture ricettive, giunti nel territorio italiano con qualsiasi mezzo.

Il bando prevede che i 50 minori possono essere ospitati in almeno due sedi destinate all’acco – glienza in via esclusiva. Ciascuna sede potrà accogliere sino a un massimo di 30 minori per la durata di 1 anno a decorrere dal primo dicembre con la possibilità, comunque, di prolungare il periodo di permanenza. Gli immobili per l’accoglienza debbono essere ubicati in zone facilmente raggiungibili e debbono essere tali da garantire l’accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.

L’importo posto a base d’asta dalla prefettura è di euro 36,88 al giorno per ciascun minore straniero accolto ed è comprensivo del vitto e dell’alloggio. L’importo già stanziato per l’accoglienza dei 50 minori stranieri per la durata di 1 anno è di 673.000 euro.

Gli operatori economici interessati debbono presentare l’offerta di riduzione percentuale dell’importo di euro 36,88 pro capite giornaliero. L’ag – giudicazione sarà effettuata a chi avrà effettuato il maggior ribasso. Le domande di richiesta di partecipazione al bando con l’indicazione della percentuale di ribasso offerto debbono essere presentate entro le ore 13 del 13 novembre per posta certificata all’indirizzo protocollo.prefcl@interno.it. (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)