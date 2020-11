Rassegna Stampa. Caltanissetta: ex oratorio salesiano può accogliere nuove attività

L’assessorato delle Infrastrutture

della Regione siciliana ha autoriz-

zato la cancellazione del vincolo

trentennale a mantenere la desti-

nazione d’uso “per il ricovero dei

minori” dell’immobile di via Borre-

mans di proprietà della Fondazione

Oratorio Salesiano “Sacro Cuore”.

Tale vincolo era stato richiesto il

21 febbraio 1996 dall’allora Assesso-

rato regionale ai Lavori pubblici

per la concessione di un finanzia-

mento ed è stato ora cancellato sul-

la scorta dell’istanza avanzata lo

scorso 20 maggio dall’Oratorio Sa-

lesiano il quale puntualizzava che

«l’Ente ha dovuto cessare la presen-

za a Caltanissetta del collegio per il

ricovero dei minori, pur conti-

nuando a fornire attività ludico-ri-

creative per minori attraverso l’e-

sperienza degli oratori, trasferen-

do l’attività di accoglienza conti-

nuativa per minori in strutture più

piccole e idonee nel territorio re-

gionale e avviando una rete di affi-

do per minori per l’accoglienza fa-

miliare dei minori svantaggiati».

L’assessorato regionale ha co-

munque disposto che l’ente pro-

prietario dovrà trasmettere entro

30 giorni dalla notifica del decreto

datato 23 ottobre, un impegno for-

male ad utilizzare il vasto immobile

di via Borremans (o il ricavato deri-

vante dalla locazione o alienazione

dello stesso) per perseguire egual-

mente finalità istituzionali coeren-

ti quanto più possibile con l’origi-

naria finalità per la quale era stato

apposto il vincolo ora cancellato

«considerando ciò – puntualizza

l’Assessorato – equivalente al ri-

spetto del vincolo trentennale per

il periodo di tempo residuale».



Già da alcuni anni l’immobile di

via Borremans (che dispone di am-

pi spazi per l’attività ludica all’a-

perto) viene concesso in affitto sia

per attività formativa che ricreati-

va.

Dispone anche di una sala adibita

a teatro che la locale compagnia

dello Stabile Nisseno ha destinato a

sede per spettacoli e corsi di recita-

zione. La scorsa estate lo spazio e-

sterno è stato adibito a luogo di ri-

trovo.

Gli spazi e i locali dell’oratorio sa-

lesiano hanno visto crescere diver-

se generazioni di giovani nisseni,

con attività formative e sportive,

fino a quando i salesiani non sono

andati via