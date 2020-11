Rassegna stampa. Caltanissetta, direzione aziendale Asp in isolamento

CALTANISSETTA – La curva del contagio tende sempre a salire in provincia di Caltanissetta e il virus maledetto si porta via un’altra vita. Ieri mattina nel reparto Rianimazione Covid dell’ospedale “S. Elia” ha cessato di battere il cuore della pensionata gelese di 72 anni che era stata ricoverata a metà della scorsa settimana, dopo che aveva accusato problemi respiratori di una certa gravità.

La donna soffriva per altre patologie pregresse e negli ultimi giorni si era notevolmente aggravata. Ieri mattina il decesso. Si tratta della ventitreesima vittima nel Nisseno (di cui sei di altre province), ma dall’inizio della pandemia a oggi ci sono anche stati due nisseni morti in strutture ospedaliere di altre province. Per cui nel bollettino quotidiano diffuso a tarda sera dalla direzione dell’Asp le vittime sono ora 25. Nel reparto di Terapia intensiva dove la settantaduenne è spirata, si trova ricoverato in condizioni critiche anche il figlio di 50 anni, trasportato al “S. Elia” lo stesso giorno della madre.

Degli attuali 8 posti letto della Rianimazione Covid, 6 sono attualmente occupati, perché ieri mattina è arrivato un altro paziente agrigentino di 65 anni. Si tratta di un uomo di Raffadali che era ricoverato al “San Giovanni di Dio” di Agrigento e che nelle ultime ore ha subito un peggioramento delle condizioni cliniche. Sono invece 34 gli attuali degenti in Malattie infettive, tra il presidio del capoluogo (dove ci sono anche 13 pazienti di altre province) e il “Vittorio Emanuele” di Gela. E poi ci sono i tanti positivi al Covid che per fortuna non hanno bisogno del ricovero ospedaliero e si trovano in quarantena domiciliare. Tra nuovi contagiati e guariti delle ultime 24 ore il dato si attesta sulle 550 unità.

Ma non è esente dal contagio anche il “fortino” dell’Azienda sanitaria provinciale di via Giacomo Cusmano ed infatti è risultata positiva anche una componente della commissione di un concorso bandito dall’Asp nissena. Con la conseguenza che ieri sono stati chiusi gli uffici della palazzina “A” (dove è ubicata la Direzione strategica) e così resteranno fino a domani per la sanificazione dei locali.

Inoltre tutti i dipendenti che prestano servizio nell’edificio saranno sottoposti al tampone rinofaringeo martedì 3 novembre. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare precauzionale. Ed è stato avviato il tracciamento dei candidati del concorso che possono avere avuto un contatto con la componente della commissione risultata positiva. Inoltre l’Asp ha comunicato che le date delle prove orali dei concorsi in itinere saranno rese note nei prossimi giorni. (Fonte La Sicilia)