Nel nisseno nessun Comune è più “Covid free”: oltre 1.200 contagiati, il coronavirus dilaga

CALTANISSETTA – Cresce il numero delle vittime per il “Covid 19” nel Nisseno: l’ultima, in ordine di tempo, è un pensionato di Bompensiere, il paese più piccolo della provincia (630 abitanti) che fino a qualche giorno fa era “Covid free”. Crescono anche i “falsi negativi”, vale a dire coloro i quali hanno tutti i sintomi del virus, ma il tampone dà esito negativo.

L’impennata dei numeri continua per ricoveri e quarantena domiciliare: l’Asp ha comunicato ben 80 nuovi casi ufficiali che hanno portato il totale ad oltre 1.200 “infetti” tra ricoverati in Terapia intensiva e Malattie infettive a Caltanissetta e Gela e quarantena domiciliare. Intanto continuano ad aumentare le richieste di assistenza per il Covid-19. Se la centrale operativa del 118 di Caltanissetta (che copre anche Enna e Agrigento) fino a prima dell’epidemia riceva quotidianamente 160 richieste di intervento, nella sola giornata di ieri ha raggiunto quota 230. «Molti chiamano perché hanno i tipici sintomi del covid-19 – ha spiegato il direttore della centrale, il medico rianimatore Giuseppe Misuraca – hanno tosse, febbre o respirano male ma continuiamo a gestire la situazione in maniera ottimale. Nonostante l’elevata pressione sul sistema di emergenza stiamo gestendo tutte le chiamate di soccorso».

Ricoverata anche una ragazza di 32 anni di Caltanissetta, appena rientrata da Milano, con una polmonite bilaterale grave da covid19. «Attualmente – ha detto il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia, Giovanni Mazzola – viene trattata con ossigeno ad alti flussi, cortisone e antivirale. Sembra che stia rispondendo bene alla terapia anche in ragione della giovane età». Per l’aumento del numero dei casi registrato negli ultimi giorni, l’Asp di Caltanissetta ha bloccato i ricoveri ordinari per altre patologie. Saranno effettuati solo ricoveri d’urgenza e ricoveri elettivi oncologici.

L’Asp ha prorogato i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica fino al 31 dicembre 2021 al fine di «evitare criticità nell’erogazione delle attività sanitarie e pregiudizio nei confronti dei cittadini assistiti» e con lo stesso provvedimento il direttore Alessandro Caltagirone ha disposto che si stipulino nuovi contratti e si proroghino gli altri fino al 30 giugno prossimo.

Secondo il Salvatore Parello, segretario generale delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna della Cisl Fp e del segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri, «il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, assieme al management tutto, sta onorando l’impegno assunto di prorogare i contratti in essere di tutto il personale del comparto e della dirigenza, e a lui va il plauso e il sostegno della Cisl Fp». (Fonte La Sicilia)