Migranti, Salvini: “Neonato morto? E’ risultato dei porti aperti”

“Sono immagini che ti strappano il cuore”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando un filmato sugli ultimi naufragi di migranti al largo delle coste libiche in cui si vede una madre che ha perso il proprio neonato in mare. Salvini l’ha detto a ‘Mattino 5’ su Canale 5, aggiungendo di rivolgere “una preghiera per questa mamma”.

“Le nostre operazioni di controllo e chiusure avevano piu’ che dimezzato queste tragedie perche’ meno gente parte e meno muore – ha ricordato – Il cattivo Salvini non solo ha tutelato i migranti regolari ma aveva dimezzato il numero dei morti in mare. Per chi fa la politica dei porti aperti e’ chiaro poi che i risultati sono anche questi”.