Migranti: Musumeci, dotare Sicilia di centri accoglienza con requisiti minimi igienico-sanitari

Accentuare la cooperazione europea con i Paesi poveri africani, offrire in Italia centri di media ed alta formazione affinche’ i giovani africani e del Medio Oriente possano acquisire nuove competenze da utilizzare nei loro Stati, dotare la Sicilia – e non solo la Sicilia – di centri di accoglienza dei migranti che rispondano a requisiti minimi igienico-sanitari.

Sono le indicazioni avanzate al governo dal presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera in merito al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del Codice penale, nonche’ misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale.