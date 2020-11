Covid, Sicilia: ok ad asporto per bar e ristoranti la domenica

In SICILIA la domenica e nei festivi sarà consentita l’attività d’asporto per bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie e la vendita di fiori in concomitanza con gli orari di apertura dei cimiteri. E’ quanto prevede una circolare della Protezione civile regionale in sui si precisa che “premesso che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 consente anche la ristorazione (bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie) con asporto sino alle 22, si conferma che anche nelle giornate festive e domenicali è autorizzata la predetta attività con divieto di consumazione e di assembramento sul posto o nelle adiacenze”.

Allo stesso modo, si legge ancora nella circolare della Protezione civile, negli stessi giorni e “limitatamente agli orari di apertura dei cimiteri si deve ritenere consentita la vendita di piante e fiori sono in prossimità dei cimiteri stessi”.