Covid, Omceo Sicilia: “Politici facciano i politici, medici salvano vote”

“Gli Ordini dei medici siciliani non entrano nel merito della vicenda che sara’ chiarita dalle istituzioni competenti. Intendiamo pero’ seguirla passo passo gia’ dalla prima commissione Salute dell’Ars, gia’ stabilita il prossimo 24 novembre. Cio’ che pero’ emerge immediatamente dalle notizie di stampa e’ il tentativo di rifilare responsabilita’ ai medici della mancata applicazione del Piano regionale Covid, cosa che attiene alla politica e alle sue diramazioni.

I confini con la professione medica sono molto chiari. I politici facciano i politici, i medici salvano vite rispondendo ad un codice etico. Non e’ una divisione ma percorsi paralleli, dove ciascuno riveste il proprio ruolo”. Cosi’ gli Omceo siciliani sulle dichiarazioni rese alla stampa dal dirigente Generale della Pianificazione strategica in sanita’ della Regione Siciliana, Mario La Rocca, circa i medici che avrebbero firmato cartelle false per non dimettere i pazienti perche’ ostili all’attivazione di posti letto per malati di coronavirus.

“A fronte dell’insostituibile lavoro dei medici nella cura dei malati Covid con una carica di umanita’ senza precedenti, certe dichiarazioni senza controllo, solo per autodifesa, hanno un effetto distruttivo e il danno potrebbe essere insanabile per la stessa tenuta sociale – si legge in una nota -. Vale la pena ricordare tutte le vittime tra medici, infermieri e sanitari morti di Coronavirus aiutando gli altri. Sono gli stessi medici che continuano ogni giorno in grande silenzio a garantire salute rischiando la loro vita. Ci auguriamo che una volta calato il sipario su questa triste vicenda vengano accertate le responsabilita’ e si riconosca la virtu’ del rispetto per la dedizione di tutti i sanitari”.