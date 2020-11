Covid. Lupo(PD) : “Anche Razza nel ‘club dello scaricabarile’, ma invece di gridare al complotto cosa sta facendo per fare uscire la Sicilia dalle aree arancioni?”

“Anche Razza, da buon discepolo di Musumeci, si è iscritto al ‘club dello scaricabarile’: ‘la Sicilia è area arancione? La colpa è di qualcun altro’. Ricordiamo a Razza che è lui l’assessore alla Salute, è lui che nei mesi scorsi avrebbe dovuto riorganizzare la rete sanitaria ed ospedaliera in vista della seconda ondata Covid19, e soprattutto è lui che anche in queste ore invece di lamentarsi e gridare ad un fantomatico complotto politico dovrebbe individuare ed applicare una serie di misure urgenti per fare uscire la Sicilia dalle aree arancioni”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Partito Democratico all’Ars.

“Cosa sta facendo Razza? Sta concordando con il governo nazionale una efficace ‘exit-strategy’ per superare l’attuale emergenza e dunque migliorare i parametri che la stessa Regione trasmette e che hanno portato la nostra isola ad essere dichiarata ‘area arancione’? Ci riferiamo ad esempio – aggiunge Lupo – al potenziamento delle terapie intensive, all’aumento del numero dei tamponi, ad una reale ed efficace rete per il tracciamento di coloro che hanno avuto contatti con positivi: si tratta di azioni di competenza diretta del suo assessorato”.

“In un momento delicato come questo – conclude Lupo – accusare gli altri delle proprie incapacità è da irresponsabili”.

Il Partito Democratico all’Ars ha annunciato la presentazione di una mozione di censura per “sfiduciare” l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.