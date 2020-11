Coronavirus. Speranza: vaccino entro fine marzo

“La distribuzione massiva del vaccino avverra’ alla fine del primo trimestre 2021. L’auspicio e’ che i controlli sulle sperimentazioni possano avere esito positivo anche prima con le prime dosi che arriveranno mi auspico attorno alle prime settimane dell’anno prossimo, possano essere distribuite in una quota limitata”. Lo ha affermato Roberto Speranza, ministro della Salute, a “Mezz’ora in piu'” su Rai3. “La nostra opinione e’ di partire dalle fasce piu’ esposte come operatori sanitari, medici, infermieri che vivono a contatto la guerra contro il virus, poi tocchera’ agli anziani con fragilita'”, ha concluso Speranza. (ITALPRESS). spf/sat/red 08-Nov-20 15:24 NNNN