Coronavirus, Sicilia: 907 medici in arrivo a Palermo per emergenza Covid

Sono 907 i medici che hanno chiesto di poter lavorare a Palermo per supportare il sistema sanitario durante l’emergenza Covid-19, rispondendo all’avviso pubblico regionale dei giorni scorsi. Si tratta di giovani appena laureati, specializzandi, professionisti in pensione e anche medici stranieri. Lo ha fatto saper la Regione in una nota. Per accelerare la loro immissione in servizio, la VI Commissione dell’Ars ha proposto che siano contrattualizzati dalla Protezione civile regionale con procedure dìurgenza. L’assessore alla salute, Ruggero Razza, si è detto favorevole, rinviando ad una verifica tecnica la possibilità di questi contratti veloci.

La consigliera regionale Marianna Caronia, che ha proposto il ricorso alla Protezione civile, ha affermato che “il fattore tempo nel contrasto al Covid-19 è essenziale, così come è essenziale dare il massimo di sostegno e sollievo ai medici del sistema sanitario pubblico che da mesi sono sottoposti ad una situazione di sovraccarico e stress senza precedenti, che in questi giorni si sta ulteriormente aggravando.Ricorrere a procedure d’urgenza per i contratti di nuovi medici sarà un modo per dare respiro a tutto il sistema sanitario. Palermo e i suoi ospedali ne hanno assoluto bisogno adesso”, ha concluso Caronia.