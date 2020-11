Coronavirus, screening oggi nel nisseno alla popolazione scolastica: 1915 tamponi eseguiti, 20 positivi

In Sicilia oggi sono oltre 40 le città in cui procede la campagna attiva della Regione per la ricerca del Coronavirus attraverso l’impiego dei tamponi rapidi. Come noto, il target individuato è la popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari) che può fare accesso ai drive-in per sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test.

Ecco i dati dello screening effettuato oggi nel nisseno, comunicati dalla direzione generale dell’Asp di Caltanissetta. Sono stati eseguiti 1915 tamponi con i seguenti risultati: Caltanissetta 620 tamponi effettuati di cui 3 positici Mussomeli 490 con 0 positivu, Niscemi 430 di cui 9 positivi, Gela 375 di cui 8 positivi.